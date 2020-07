Владельцы iPhone получат деньги от Apple за умышленное замедление. Но не все

Apple все-таки заплатит.

Apple обязали выплатить $25 каждому пользователю iPhone, который был затронут функцией оптимизации производительности, приводившей к замедлению смартфонов с истощенными аккумуляторами. С сегодняшнего дня пользователи iPhone из США получили возможность подачи заявок на выплату компенсации.

На компенсацию могут рассчитывать жители США, которые владеют или ранее владели iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus или iPhone SE под управлением iOS 10.2.1 или более новой версии, а также владельцы iPhone 7 или iPhone 7 Plus под управлением iOS 11.2 или более новой версии. Рассчитывающий на выплату со стороны Apple пользователь должен был столкнуться со снижением производительности своего iPhone, вызванным работой функции оптимизации работы. Для подачи заявок на компенсацию был создан специальный веб-портал.

Пользователи, чьи заявки будут одобрены, получат выплату в размере $25 (около 1 800 рублей). В такую сумму американские регуляторы оценили замену аккумулятора в авторизованном сервисном центре Apple.

Apple обязали произвести выплаты пользователям iPhone в общей сложности на 310-500 миллионов долларов. Точная сумма будет зависеть от числа пользователей iPhone, которые захотят воспользоваться программой компенсации.

Будет ли подобная программа запущена в других странах неизвестно.

Источник: MR.

