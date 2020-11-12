Владельцы Mac на базе процессоров Intel не получат доступ к приложениям и играм для iOS

Только на новом процессоре M1.

Процессоры Apple M1 позволят новейшим Mac запускать ПО для iOS и iPadOS на родной системе MacOS. Логично предположить, что весь App Store для смартфонов скоро перейдет в состав магазина приложений для Mac.

В Apple намерено делают акцент на том, что владельцы новых Mac теперь смогут ознакомиться с огромным ассортиментом приложений. Для того, чтобы более эффективно оптимизировать программное обеспечение под нужды ПК, будет использоваться так называемый App Store Connect.

Речь идет об особенностях, которые задействовали функционал мобильных гаджетов вроде гироскопов, акселерометра или камеры. Однако пользователи Mac с процессорами Intel воспользоваться новым ПО не смогут, даже если установлена последняя версия ​​macOS Big Sur.

Когда именно с Mac App Store появятся новые приложении, сказано не было. Возможно, это произойдет с новым обновлением для ОС, намеченным на 12 ноября, либо с премьерой новых Mac 17 ноября.

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