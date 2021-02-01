Владельцы Mi 6 только в прошлом году перешли на Mi 10

Так утверждает сама Xiaomi.

Анонс флагмана Mi 11 состоялся считанные недели назад. Он стал преемником прошлогоднего Mi 10.

Xiaomi поделилась интересной статистикой по Mi 10. Оказалось, что первыми на него перешли обладатели Mi 6. Да, вы правильно поняли. Речь о модели, выпущенной в 2017.

Аналогичным образом поступили многие владельцы Mi 6. Xiaomi уверена, что это хороший знак. Компания гордится жизненным циклом смартфона.

Покупатели Mi 6 пропустили Mi 8 и Mi 9. Они не чувствовали необходимости менять телефон в течение 3 лет.

Соблазнил их только Mi 10. Оно и не удивительно. Напомним характеристики: 6,67-дюймовый AMOLED-экран, процессор Snapdragon 865, аккумулятор емкостью 4780 и отличная камера (с основным датчиком на 108 МП).

У кого был Mi 6? Напишите, когда поменяли и на что.

Источник: gizmochina.com

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