Новости

Владельцы Mi 6 только в прошлом году перешли на Mi 10

1 Фев, 2021

Владельцы Mi 6 только в прошлом году перешли на Mi 10

Так утверждает сама Xiaomi.

Анонс флагмана Mi 11 состоялся считанные недели назад. Он стал преемником прошлогоднего Mi 10.

Xiaomi поделилась интересной статистикой по Mi 10. Оказалось, что первыми на него перешли обладатели Mi 6. Да, вы правильно поняли. Речь о модели, выпущенной в 2017.

Всё, что вы хотели знать про флагман Xiaomi Mi6 (+ обзоры СМИ)

Аналогичным образом поступили многие владельцы Mi 6. Xiaomi уверена, что это хороший знак. Компания гордится жизненным циклом смартфона.

Покупатели Mi 6 пропустили Mi 8 и Mi 9. Они не чувствовали необходимости менять телефон в течение 3 лет.

Всё, что вы хотели знать про флагман Xiaomi Mi6 (+ обзоры СМИ)

Соблазнил их только Mi 10. Оно и не удивительно. Напомним характеристики: 6,67-дюймовый AMOLED-экран, процессор Snapdragon 865, аккумулятор емкостью 4780 и отличная камера (с основным датчиком на 108 МП).

У кого был Mi 6? Напишите, когда поменяли и на что.

Источник: gizmochina.com

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий