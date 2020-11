Владельцы новых Mac и MacBook на чипсете M1 повсеместно сталкиваются с проблемами

Это касается как Mac mini, так и ноутбуков.

Недавно состоялась премьера новых устройства на базе процессоров M1, в основе для которых используется архитектура ARM. Новые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini, стали первопроходцами и позволили Apple отойти от Intel к Apple Silicon.

Прошло всего около недели с официальных продаж новых устройств, но многие пользователи уже жалуются на проблемы с подключением посредством Bluetooth. Иногда это просто эпизодические отключения устройств, но иногда масштаб проблем еще выше.

Согласно порталу Reddit, компьютеры на новом чипсете Apple M1 испытывают проблемы с подключением устройств сторонних производителей, включая мыши, клавиатуры, наушники и.т.д.

Interesting. When I give the Logitech C922 its own USB port (not shared with USB keyboard and mouse dongle and graphics out), the camera operates as you'd expect. Wondering if there's a USB bandwidth or arbitration issue on the #MacBookProM1 controller.

— Patrick Moorhead (@PatrickMoorhead) November 20, 2020