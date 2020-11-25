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Владельцы новых Mac и MacBook на чипсете M1 повсеместно сталкиваются с проблемами

25 Ноя, 2020

Владельцы новых Mac и MacBook на чипсете M1 повсеместно сталкиваются с проблемами

Это касается как Mac mini, так и ноутбуков.

Недавно состоялась премьера новых устройства на базе процессоров M1, в основе для которых используется архитектура ARM. Новые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini, стали первопроходцами и позволили Apple отойти от Intel к Apple Silicon.

Прошло всего около недели с официальных продаж новых устройств, но многие пользователи уже жалуются на проблемы с подключением посредством Bluetooth. Иногда это просто эпизодические отключения устройств, но иногда масштаб проблем еще выше.

MacBook Pro m1

Согласно порталу Reddit, компьютеры на новом чипсете Apple M1 испытывают проблемы с подключением устройств сторонних производителей, включая мыши, клавиатуры, наушники и.т.д.

Други пользователи жалуются автономной новых MacBook. Напомним, что Apple обещали до 20 часов автономной работы в случае с MacBook Pro. Но некоторые пользователи утверждают, что устройству удается проработать около пяти часов, прежде чем время батарея заряда упадет до десяти процентов. 

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1 Комментарий

  1. dima4min:
    25.11.2020 в 12:00

    Печаль. Apple продолжает косячить.

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