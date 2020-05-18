Владельцы смартфонов Xiaomi массово пожаловались на пропажу иконок

Пропадают очень часто.

Пользователи смартфонов Xiaomi пожаловались на появление нового неприятного бага в MIUI 11. Согласно отзывам пользователей на Reddit и форуме Xiaomi, из-за неполадки в стандартном лаунчере MIUI 11 с главного экрана могут пропадать иконки приложений.

Баг происходит при перемещении между страницами главного экрана. Когда пользователь возвращается на одну из первых страниц, ряд иконок перестает отображаться. Чаще всего пропадает нижний ряд иконок, причем это происходит вне зависимости от модели смартфона.

Найти даже временное решение проблемы пользователям пока не удалось. Ситуация усугубляется тем, что баг проявляется достаточно часто. В связи с этим многие пользователи перешли на другие лаунчеры, дожидаясь исправления со стороны разработчиков Xiaomi.

В самой компании пока не прокомментировали недоработку. Однако учитывая, что часть пользователей написала в поддержку Xiaomi о неполадке, предполагается, что в компании знают о ее существовании. Пользователям следует ожидать исправления проблемы с лаунчером на смартфонах Xiaomi в одном из следующих обновлений MIUI 11.

Источник: Reddit, Xiaomi.

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