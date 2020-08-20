Владельцы ультрадорогого Samsung Galaxy Note20 Ultra пожаловались на камеры

Такие дела.

Первые пользователи нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra пожаловались на дефекты камер. Согласно отзывам, в модуле камеры видны зазоры, частицы пыли и капли конденсата.

Один из владельцев Galaxy Note20 Ultra поспешил обратиться в официальный сервисный центр Samsung сразу после обнаружения одного из дефектов. Однако представители Samsung заявили, что запотевание стеклянной панели, которая накрывает систему камер смартфона, является нормальным. Таким образом, возникновение конденсата не считается признаком низкокачественной сборки.

При этом, при съемке с запотевшим стеклом происходит значительное снижение качества съемки. На получающихся фотографиях практически ничего не видно.

Что касается зазоров и частиц пыли в модуле камеры, то на текущий момент неизвестно являются ли они причиной для обмена смартфона. В Samsung пока не прокомментировали ситуацию.

Отметим, что отзывы поступили от самых первых владельцев Galaxy Note20 Ultra. Официальный старт продаж Samsung Galaxy Note20 Ultra состоится завтра, 21 августа. Сегодня же смартфон начали получать клиенты, оформившие предварительный заказ на устройство.

Цена Samsung Galaxy Note20 Ultra начинается от 99 990 рублей.

Источник: SM.

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