Владельцы Xiaomi в печали. MIUI 12 пока плоха

Нужны улучшения.

Готовящаяся к релизу программная оболочка MIUI 12 на текущий момент находится в неоптимальном состоянии. Согласно отзывам пользователей различных моделей смартфонов Xiaomi и Redmi, новая прошивка вызывает проблемы с автономностью мобильных устройств и имеет низкую скорость работы.

Смартфоны с установленной программной оболочкой MIUI 12 работают медленнее, чем на MIUI 11. Один из пользователей Reddit провел прямое сравнение оболочек и пришел к выводу, что разница в скорости действительно большая. В связи с этим ему пришлось откатываться с бета-версии MIUI 12 на MIUI 11. Также пользователи пожаловались на низкое время работы смартфонов без подзарядки после установки MIUI 12.

Примечательно, что о проблемах сообщают не все пользователи. У некоторых владельцев смартфонов Xiaomi, наоборот, установка оболочки MIUI 12 привела к увеличению производительности.

Сейчас MIUI 12 находится на стадии бета-тестирования. Финальная версия MIUI 12 для первых моделей смартфонов Xiaomi и Redmi выйдет в конце июня. Для большинства смартфонов MIUI 12 будет запущена в июле.

Источник: Reddit.

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