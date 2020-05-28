Владелец бюджетного Xiaomi Mi A3 рассказал, как он делает отличные фото при любом освещении

Секрет в специальном приложении.

Пользователь недорогого смартфона Xiaomi Mi A3 рассказал пользователям ресурса Reddit секрет качественной съемки фото в условиях пониженной освещенности. По словам владельца устройства, все зависит от используемого приложения камеры.

Пользователь признался, что всегда был доволен возможностями камеры Xiaomi Mi A3. Тем не менее, вечером и ночью качество съемки значительно снижалось и снимки получались откровенно плохими.

Проведя несколько экспериментов с камерой, он нашел способ заметно повысить качество съемки на Xiaomi Mi A3. Для этого он установил приложение GCam от Google, о котором он прочитал немало положительных отзывов на форуме владельцев смартфонов Xiaomi.

В приложении GCam не нужно делать никаких дополнительных настроек, кроме активации режима съемки при низкой освещенности, отметил пользователь. Одна лишь эта опция делает качество съемки фото на смартфон вечером и ночью гораздо выше. Пользователь опубликовал несколько примеров фото на Xiaomi Mi A3 с использованием приложения GCam для демонстрации возможностей камеры.

Приложение GCam доступно для загрузки с портала разработчиков в сотнях различных версий с использованием разных модов. Для большинства пользователей рекомендуется использование последней общей версии приложения GCam 7.2, которая поддерживается на операционных системах Android 9.0 и выше.

Источник: Reddit.

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