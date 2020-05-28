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Владелец бюджетного Xiaomi Mi A3 рассказал, как он делает отличные фото при любом освещении

28 Май, 2020

Владелец бюджетного Xiaomi Mi A3 рассказал, как он делает отличные фото при любом освещении

Секрет в специальном приложении.

Пользователь недорогого смартфона Xiaomi Mi A3 рассказал пользователям ресурса Reddit секрет качественной съемки фото в условиях пониженной освещенности. По словам владельца устройства, все зависит от используемого приложения камеры.

Владелец бюджетного Xiaomi Mi A3 рассказал, как делать отличные фото при любом освещении

Пользователь признался, что всегда был доволен возможностями камеры Xiaomi Mi A3. Тем не менее, вечером и ночью качество съемки значительно снижалось и снимки получались откровенно плохими.

Проведя несколько экспериментов с камерой, он нашел способ заметно повысить качество съемки на Xiaomi Mi A3. Для этого он установил приложение GCam от Google, о котором он прочитал немало положительных отзывов на форуме владельцев смартфонов Xiaomi.

Владелец бюджетного Xiaomi Mi A3 рассказал, как делать отличные фото при любом освещении

В приложении GCam не нужно делать никаких дополнительных настроек, кроме активации режима съемки при низкой освещенности, отметил пользователь. Одна лишь эта опция делает качество съемки фото на смартфон вечером и ночью гораздо выше. Пользователь опубликовал несколько примеров фото на Xiaomi Mi A3 с использованием приложения GCam для демонстрации возможностей камеры.

Приложение GCam доступно для загрузки с портала разработчиков в сотнях различных версий с использованием разных модов. Для большинства пользователей рекомендуется использование последней общей версии приложения GCam 7.2, которая поддерживается на операционных системах Android 9.0 и выше.

Источник: Reddit.

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