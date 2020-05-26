Власти будут блокировать целые приложения с пиратским контентом

Уже осенью.

Нарушающие авторские и смежные права интернет-приложения будут блокироваться с 1 октября силами Роскомнадзора. Такой срок указан в рекомендованной к принятию поправке к законопроекту о блокировке мобильных приложений, которые нарушают авторские права.

Согласно поправке, Роскомнадзор получит право принимать меры по ограничению мобильных приложений после заявления правообладателя. Первоначально в законопроекте указывалось, что блокировка приложения должна была выполняться его владельцем или операторами связи.

Также блокировку приложений с пиратским контентом смогут выполнять агрегаторы приложений App Store, Google Play и Huawei AppGallery. Они обязаны будут блокировать приложения с запрещенным содержанием по требованию правообладателя. В случае, если этого не произойдет, блокировка будет выполняться силами Роскомнадзора.

Источник: ТАСС.

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