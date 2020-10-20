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Власти США лишили виз сотрудников Аэрофлота из-за контрабанды iPhone

20 Окт, 2020

Власти США лишили виз сотрудников Аэрофлота из-за контрабанды iPhone

Стоимость украденной техники превышает 50 миллионов долларов.

Сегодня в федеральном суде округа Бруклин, штат Нью-Йорк вынесли обвинение контрабандистам, которые занимались незаконной перевозкой краденой и новой техники Apple. Среди них оказались более ста сотрудников авиакомпании Аэрофлот, которые подозреваются в соучастии и чьи американские визы уже аннулированы.

В прокуратуре Нью-Йорка утверждают, что сотрудники Аэрофлота покупали технику Apple в США, получали за это деньги от людей, которые под видом пассажиров самолета перевозили товар на территорию России, без соблюдения законов об экспорте. Например, в период с августа 2019 года по декабрь 2019 года один из них совершил четыре поездки из США, перевезя более 1000 продуктов Apple на сумму более 1 миллиона долларов, а 5 октября 2019 года другой преступник перевез девять чемоданов с 235 продуктами Apple оценочной стоимостью около 250 000 долларов.

iPhones

“Как утверждается, эти обвиняемые использовали коммерческие авиаперелеты для реализации своей схемы незаконной контрабанды” , – отметил комиссар Нью-Йоркской полиции.

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили более 600 000 долларов наличными и большое количество электронных устройств, среди которых были iPhone, iPad и Apple Watch.

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1 Комментарий

  1. DedIvan:
    20.10.2020 в 17:33

    Бандерольку накрыли?😂

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