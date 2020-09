Внешний вид iPhone 12 Pro рассекречен

Крутой слив о новых iPhone 12 Pro и Pro Max прямо перед презентацией Apple.

Популярный своими правдивыми сливами ютубер Филип Корой (Filip Koroy, его YouTube, где более 8 млн подписчиков) , больше известный под под ником EverythingApplePro разместил в своем Твиттере пост. В нем он утверждает, что официальный iPhone 12 Pro с диагональю дисплея 6,1 дюйма будет выглядеть именно так, как на картинке и на видео в его постах от 12 сентября, смотрите ниже.

Согласно его сообщению, у iPhone 12 Pro будут задние камеры, в точности напоминающие по внешнему виду блок камер предыдущих моделей iPhone 11 Pro, но рядом с камерами будет добавлен лидар (LiDAR). А грани iPhone 12 Pro будут плоскими. Напомню, что у модельного ряда iPhone 11 грани были закругленными.

Теперь на новом iPhone 12 Pro на задней крышке будет 5 круглых “отверстий” – 3 под камеры, одно для лидара и еще одно для светодиодной вспышки. Лидар будет располагаться под широкоугольной камерой.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020