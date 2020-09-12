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Внешний вид iPhone 12 Pro рассекречен

12 Сен, 2020

Внешний вид iPhone 12 Pro рассекречен

Крутой слив о новых iPhone 12 Pro и Pro Max прямо перед презентацией Apple.

Популярный своими правдивыми сливами ютубер  Филип Корой (Filip Koroy, его YouTube,  где более 8 млн подписчиков) , больше известный под под ником EverythingApplePro разместил в своем Твиттере пост. В нем он утверждает, что официальный iPhone 12 Pro с диагональю дисплея 6,1 дюйма будет выглядеть именно так, как на картинке и на видео в его постах от 12 сентября, смотрите ниже.

iPhone 12 Pro с диагональю дисплея 6,1 дюйма

iPhone 12 Pro с диагональю дисплея 6,1 дюйма

Согласно его сообщению, у iPhone 12 Pro будут задние камеры,  в точности напоминающие по внешнему виду блок камер предыдущих моделей iPhone 11 Pro, но рядом с камерами будет добавлен лидар (LiDAR). А грани iPhone 12 Pro будут плоскими. Напомню, что у модельного ряда iPhone 11 грани были закругленными.

Теперь на новом iPhone 12 Pro на задней крышке будет 5 круглых “отверстий” – 3 под камеры, одно для лидара и еще одно для светодиодной вспышки. Лидар будет располагаться под широкоугольной камерой.

Предыдущие слухи по поводу наличия лидара в новых моделях iPhone 12 были противоречивыми. Большинство слухов утверждало, то лидар получит лишь iPhone 12 Pro Max с диагональю 6,7 дюйма. Утечка от EverythingApplePro показывает, что лидары будут и у iPhone 12 Pro с диагональю 6,1 и у iPhone 12 Pro Max c диагональю 6,7 дюйма.

Судя по фото и видео, боковушки iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут сделаны из нержавеющей стали, поверх которой, скорее всего, будет матовое стекло. Точно такая же отделка боковых поверхностей была и у iPhone 11 Pro и Pro Max.

На левой стороне Айфона 12 Про (если держать Айфон дисплеем к себе как обычно) виден лоток для СИМ-карт. То есть лоток под SIM-карту перенесли на ту сторону, где качельки громкости. У предыдущих моделей iPhone лоток под СИМ-карту был на совсем другой на правой стороне, где кнопка “Питание” и располагался примерно посередине высоты корпуса смартфона. Новое место СИМ-карты – левая сторона Айфона внизу.

iPhone 12 Pro вид сбоку

iPhone 12 Pro, вид сбоку справа со стороны кнопки “Питание”

Под кнопкой “Питание” там, где раньше была СИМ-карта у предыдущих моделей Айфонов видно углубление, внешне напоминающее сканер отпечатков пальцев Touch ID. Хотя сам автор слива EverythingApplePro делает предположение, что это углубление может быть 5G-антенной.

Все это похоже на правду, ну а истину узнаем совсем скоро – 15 сентября вечером в 20:00 по московскому времени на осенней презентации Apple 2020.

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Осенняя презентация Apple пройдет 15 сентября в 20:00 полностью онлайн

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