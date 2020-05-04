Внезапная новинка. Вышел новый MacBook Pro

Новое устройство Apple!

Apple выпустила новый 13-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel 8-го или 10-го поколения в зависимости от конфигурации, повышенной графической производительностью, увеличенным объемом памяти и клавиатурой Magic Keyboard. Цена нового MacBook Pro начинается от 119 990 рублей.

Базовая версия нового 13-дюймового MacBook Pro оснащена четырехъядерным процессором Intel Core i5 8-го поколения с тактовой частотой 1,4 ГГц (до 3,9 ГГц с ускорением Turbo Boost). За обработку графики отвечает видеочип Intel Iris Plus Graphics 645. Модель располагает 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR3) и 256 ГБ встроенной памяти на SSD-накопителе.

В максимальной сборке новый 13-дюймовый MacBook Pro оснащен процессором Intel Core i5 10-го поколения с частотой 2,0 ГГц (до 3,8 ГГц с ускорением Turbo Boost), 16 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и 1 ТБ встроенной памяти на SSD-накопителе. Кроме этого, у более дорогой модели четыре порта Thunderbolt 3, тогда как у более доступных версий нового MacBook Pro — по два разъема. Цена максимальной сборки ноутбука составляет 193 990 рублей.

Каждая конфигурация 13-дюймового MacBook Pro оснащена клавиатурой нового типа Magic Keyboard, сенсорной панелью Touch Bar и сканером отпечатков пальцев Touch ID. Клавиатура Magic Keyboard, впервые представленная в 16-дюймовом MacBook Pro образца прошлого года, имеет усовершенствованный ножничный механизм с ходом клавиш 1 мм, переработанные клавиши стрелок и физическую клавишу Escape.

Новый 13-дюймовый MacBook Pro появился в российском интернет-магазине Apple, но на момент написания публикации недоступен для покупки.

Источник: Apple.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)