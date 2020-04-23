Внезапно. Forbes: в iPhone SE 2 старая камера от iPhone 8

Вот это поворот.

Apple установила в iPhone SE 2-го поколения 12-мегапиксельную одинарную камеру идентичную камере iPhone 8, сообщило издание Forbes. Обозреватели ресурса подчеркнули, что вопреки широко распространенному мнению, в новом iPhone SE не такая продвинутая камера, как в iPhone XR.

В Forbes подчеркнули, что между камерами iPhone SE 2-го поколения и iPhone 8 нет никакого аппаратного различия. По словам обозревателя издания Дэвида Фелана, он «углубился в этот вопрос» и совершенно точно выяснил, что камеры смартфонов не различаются.

В издании подчеркнули, что Apple назвала одинарную камеру iPhone SE 2-го поколения лучшей среди ее смартфонов. В Forbes предположили, что улучшенное качество съемки обеспечивает процессор Apple A13, улучшающий качество съемки.

При этом, в Forbes не опубликовали никаких конкретных доказательств идентичности камер нового iPhone SE и iPhone 8. В связи с этим, доподлинно узнать различия между камерами смартфонов получится только после разбора iPhone SE 2-го поколения. Ожидается, что это случится уже на этой неделе, так как новый смартфон Apple поступит в продажу завтра, 24 апреля.

Источник: Forbes.

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