Внезапно. Forbes: в iPhone SE 2 старая камера от iPhone 8
Вот это поворот.
Apple установила в iPhone SE 2-го поколения 12-мегапиксельную одинарную камеру идентичную камере iPhone 8, сообщило издание Forbes. Обозреватели ресурса подчеркнули, что вопреки широко распространенному мнению, в новом iPhone SE не такая продвинутая камера, как в iPhone XR.
В Forbes подчеркнули, что между камерами iPhone SE 2-го поколения и iPhone 8 нет никакого аппаратного различия. По словам обозревателя издания Дэвида Фелана, он «углубился в этот вопрос» и совершенно точно выяснил, что камеры смартфонов не различаются.
В издании подчеркнули, что Apple назвала одинарную камеру iPhone SE 2-го поколения лучшей среди ее смартфонов. В Forbes предположили, что улучшенное качество съемки обеспечивает процессор Apple A13, улучшающий качество съемки.
При этом, в Forbes не опубликовали никаких конкретных доказательств идентичности камер нового iPhone SE и iPhone 8. В связи с этим, доподлинно узнать различия между камерами смартфонов получится только после разбора iPhone SE 2-го поколения. Ожидается, что это случится уже на этой неделе, так как новый смартфон Apple поступит в продажу завтра, 24 апреля.
Источник: Forbes.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.
Что там за заметка была недавно? «Зацените, как снимает iPhone SE 2. Весьма и весьма» . Ну-ну₽))))