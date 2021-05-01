Внезапно: Galaxy S21 FE появился на официальном сайте Samsung
Ненадолго.
Ждете преемника Galaxy S20 FE? Вероятно, его анонс близок. Сообщается, что Galaxy S21 FE засветился на мексиканском сайте Samsung.
Модель так и называется – Galaxy S21 FE. Это можно считать первым упоминанием устройства от самой Samsung.
Увы, Galaxy S21 FE показан лишь на баннере. Без дополнительных изображений и описания.
Samsung быстро убрала картинку, но интернет все помнит. О чем говорит утечка? Не исключено, что компания готовится к презентации телефона.
Если повезет, мы увидим Galaxy S21 FE в скором времени. В противном случае – произошла оплошность или техническая ошибка.
Предполагается, что Galaxy S21 FE получит 6,4-дюймовый экран с разрешением FullHD+. Тыльная панель будет выполнена из пластика. Еще ходят слухи о защите IP68 и фронтальной камере на 32 МП.
О цене информации нет.
Источник: gizmochina.com
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