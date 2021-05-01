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Внезапно: Galaxy S21 FE появился на официальном сайте Samsung

1 Май, 2021

Внезапно: Galaxy S21 FE появился на официальном сайте Samsung

Ненадолго.

Ждете преемника Galaxy S20 FE? Вероятно, его анонс близок. Сообщается, что Galaxy S21 FE засветился на мексиканском сайте Samsung.

Модель так и называется – Galaxy S21 FE. Это можно считать первым упоминанием устройства от самой Samsung.

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE

Увы, Galaxy S21 FE показан лишь на баннере. Без дополнительных изображений и описания.

Samsung быстро убрала картинку, но интернет все помнит. О чем говорит утечка? Не исключено, что компания готовится к презентации телефона.

Galaxy S21 FE появился на официальном сайте Samsung

Если повезет, мы увидим Galaxy S21 FE в скором времени. В противном случае – произошла оплошность или техническая ошибка.

Предполагается, что Galaxy S21 FE получит 6,4-дюймовый экран с разрешением FullHD+. Тыльная панель будет выполнена из пластика. Еще ходят слухи о защите IP68 и фронтальной камере на 32 МП.

О цене информации нет.

Источник: gizmochina.com

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