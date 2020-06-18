Вот так дела!

Apple изменит название операционной системы для iPhone. Вместо iOS 14 компания выпустит iPhone OS. Об этом сегодня сообщили ведущие инсайдеры Джон Проссер и Макс Вайнбах.

Первым о переименовании iOS в iPhone OS написал Джон Проссер. Он не уточнил никаких деталей, просто опубликовав название операционной системы в своем Twitter.

После ему ответил инсайдер Макс Вайнбах, известный множеством достоверных утечек, сделанных за последние годы. Он написал, что он тоже получил сообщение от неизвестного источника о планах Apple по переименованию iOS в iPhone OS и iPhone в Apple Phone.

Dude I got a random email saying Apple would rename iOS to iPhone OS and the iPhone to Apple Phone and I didn’t believe it… wow — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 18, 2020

Apple представит новую операционную систему для iPhone и другие программные и аппаратные новинки на конференции WWDC 2020. Презентация пройдет в понедельник, 22 июня.

Источник: Twitter.

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