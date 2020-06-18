Внезапно! iOS 14 не будет — iOS сменит название
Вот так дела!
Apple изменит название операционной системы для iPhone. Вместо iOS 14 компания выпустит iPhone OS. Об этом сегодня сообщили ведущие инсайдеры Джон Проссер и Макс Вайнбах.
Первым о переименовании iOS в iPhone OS написал Джон Проссер. Он не уточнил никаких деталей, просто опубликовав название операционной системы в своем Twitter.
После ему ответил инсайдер Макс Вайнбах, известный множеством достоверных утечек, сделанных за последние годы. Он написал, что он тоже получил сообщение от неизвестного источника о планах Apple по переименованию iOS в iPhone OS и iPhone в Apple Phone.
Dude I got a random email saying Apple would rename iOS to iPhone OS and the iPhone to Apple Phone and I didn’t believe it…
wow
— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 18, 2020
Apple представит новую операционную систему для iPhone и другие программные и аппаратные новинки на конференции WWDC 2020. Презентация пройдет в понедельник, 22 июня.
Источник: Twitter.
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