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Внезапно, но iPhone XR нет большого смысла покупать. iPhone XS подешевел

11 мая, 2020

Внезапно, но iPhone XR нет большого смысла покупать. iPhone XS подешевел

Он едва дороже iPhone XR!

6,1-дюймовый iPhone XR с уменьшенной по сравнению с флагманами ценой был одним из самых популярных смартфонов Apple в России в 2019 году. Спрос на iPhone XR остался большим и в 2020 году, при условии, что его улучшенная версия, iPhone 11, никак не дешевеет. Однако у iPhone XR внезапно появился новый конкурент — iPhone XS.

Внезапно, но iPhone XR нет большого смысла покупать. iPhone XS подешевел

В течение 2019 года цена iPhone XS снижалась гораздо медленнее по сравнению с iPhone XR. Но в 2020 году флагман Apple образца 2018 года наверстал упущенное.

Цена iPhone XS с 64 ГБ памяти упала до 52 990 рублей. Плюс, магазины дают временную скидку на смартфон с размере 5% при условии покупки онлайн. Для сравнения, цена iPhone XR с 64 ГБ памяти составляет 49 990 рублей вне зависимости от магазина.

Внезапно, но iPhone XR нет большого смысла покупать. iPhone XS подешевел

Таким образом, разница в цене между iPhone XS и iPhone XR впервые стала столь низкой. Доплатив всего три тысячи рублей, покупатель получает смартфон с улучшенными характеристиками. В частности, с двойной камерой, позволяющей делать более качественные снимки.

Напомним, что осенью 2018 года iPhone XR продавался за 64 990 рублей, а iPhone XS — за 87 990 рублей.

Источник: Bloha.ru.

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