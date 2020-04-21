Внезапно, но в России скидки на iPhone. Сделал МТС

Хоть это радует.

После резкого падения курса рубля в марте начало казаться, что про традиционные весенние скидки на iPhone можно забыть. Однако смартфоны Apple все же подешевели у ряда ритейлеров. Наибольшие скидки у МТС — в интернет-магазине оператора произошло снижение на разные модели iPhone до восьми тысяч рублей.

МТС сделал скидки на наиболее ходовые смартфоны Apple в начале 2020 года, а также флагманские iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Скидки предоставляются при введении промокодов, которые указываются на страницах смартфонов. Промокоды доступны всем покупателям без ограничений — быть абонентом МТС не требуется.

Какие модели iPhone подешевели:

Кроме этого, МТС делает скидку 5% при онлайн-покупке некоторых моделей iPhone. В этой акции участвуют в том числе iPhone XR и iPhone XS. Полный список участвующих в акции моделей представлен здесь.

Отметим, что цена iPhone 8 пока остается без изменений. 24 апреля в продажу поступит iPhone SE 2-го поколения — усовершенствованный аналог iPhone 8. Цена нового iPhone SE в России не отличается от актуальной стоимости iPhone 8. Оба смартфона продаются за 39 990 рублей.

Источник: Bloha.ru.

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