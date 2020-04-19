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Внезапно! В iPhone SE (2020) есть 3D Touch

19 Апр, 2020

Внезапно! В iPhone SE (2020) есть 3D Touch

Приятный бонус.

Apple оснастила iPhone SE 2-го поколения поддержкой технологии 3D Touch, от которой компания отказалась в своих смартфонах последних поколений. О наличии поддержки 3D Touch в новом iPhone SE указывается в рекомендациях по проектированию дизайна для устройств Apple.

Внезапно! В iPhone SE (2020) есть 3D Touch

В обновленных рекомендациях Apple для разработчиков указывается, что технология отслеживания силы нажатия на экран реализована в следующих смартфонах:

  • iPhone SE 2-го поколения
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 8
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 6s

При этом, в официальных спецификациях iPhone SE 2-го поколения на сайте Apple отмечается, что смартфон поддерживает технологию Haptic Touch. Однако это может быть связано с тем, что Apple отказалась от жестов 3D Touch с запуском iOS 13, заменив их на аналогичные жесты Haptic Touch, которые были раскритикованы многими пользователями.

Источник: Apple.

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