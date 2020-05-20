Apple не забыла про старые устройства!

Вслед за финальной версией iOS 13.5 компания Apple неожиданно выпустила iOS 12.4.7 для старых моделей iPhone и iPad без поддержки iOS 13. Обновление включает в себя исправления ошибок, в том числе связанных с системой безопасности и повышение стабильности.

Вышла iOS 12.4.7 — что нового

iOS 12.4.7 стала доступна для следующих устройств:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPod touch 6G

В iOS 12.4.7 исправлены обнаруженные в предыдущих версиях ошибки и проведены работы по оптимизации операционной системы. Помимо этого, повышена стабильность работы прошивки. Произошли ли изменения в плане производительности и автономной работы на текущий момент неизвестно.

Пользователи старых моделей iPhone и iPad могут установить iOS 12.4.7 в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

Источник: Bloha.ru.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: