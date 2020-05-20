Внезапно вышла iOS 12.4.7 для старых iPhone и iPad — что нового
Apple не забыла про старые устройства!
Вслед за финальной версией iOS 13.5 компания Apple неожиданно выпустила iOS 12.4.7 для старых моделей iPhone и iPad без поддержки iOS 13. Обновление включает в себя исправления ошибок, в том числе связанных с системой безопасности и повышение стабильности.
Вышла iOS 12.4.7 — что нового
iOS 12.4.7 стала доступна для следующих устройств:
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPad Air
- iPad mini 2
- iPad mini 3
- iPod touch 6G
В iOS 12.4.7 исправлены обнаруженные в предыдущих версиях ошибки и проведены работы по оптимизации операционной системы. Помимо этого, повышена стабильность работы прошивки. Произошли ли изменения в плане производительности и автономной работы на текущий момент неизвестно.
Пользователи старых моделей iPhone и iPad могут установить iOS 12.4.7 в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».
Источник: Bloha.ru.
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