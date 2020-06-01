Внезапно вышла iOS 13.5.1 «важная для всех». Что нового

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Apple выпустила финальную версию iOS 13.5.1 с исправлениями ошибок обнаруженных ранее. Обновление вышло всего через неделю после запуска iOS 13.5. Прошивка iOS 13.5.1 доступна для загрузки пользователям из меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

Внезапно вышла iOS 13.5.1. Что нового

Согласно примечаниям к обновлению от Apple, iOS 13.5.1 содержит в себе важные обновления безопасности и рекомендуется к установке всем пользователям.

Какие конкретно изменения в системе безопасности были выполнены не сообщается. Вероятно, iOS 13.5.1 устраняет уязвимость, которая позволяет выполнять джейлбрейк iPhone под управлением iOS 13.5 при помощи утилиты unc0ver.

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