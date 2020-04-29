Необычная бетка!

Apple выпустила третью бета-версию iOS 13.5 для зарегистрированных разработчиков. Особенность прошивки заключается в названии, так как прежде ни одной бета-версии iOS 13.5 не выходило. Компания переименовала iOS 13.4.5 в iOS 13.5 из-за изменений в инструментах для разработчиков, связанных с опцией отслеживания контактов на фоне сложной эпидемиологической обстановки в мире.

Таким образом, тестируемая ранее прошивка iOS 13.4.5 теперь называется iOS 13.5. Компания будет продолжать разрабатывать прошивку под названием iOS 13.5. Именно ее финальная версия будет выпущена в будущем.

iOS 13.5 beta 3 — что нового

Согласно описанию iOS 13.5 beta 3, помимо реализации поддержки нового API, в прошивке исправлены обнаружены на ранее ошибки и повышена стабильность.

Финальная версия iOS 13.5 должна выйти в течение следующих нескольких недель.

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