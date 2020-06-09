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Apple неожиданно выпустила вторую бета-версию iOS 13.6 — шестого крупного обновления для операционной системы iOS 13. Новая тестируемая сборка стала продолжением первой бета-версии iOS 13.5.5, выпущенной на прошлой неделе. По какой причине Apple сменила название прошивки с iOS 13.5.5 на iOS 13.6 неизвестно.

Внезапно вышла iOS 13.6 beta 2 — что нового

Вторая бета-версия iOS 13.6 стала доступна для зарегистрированных разработчиков. Участники программы тестирования получат возможность установить обновление в течение суток.

Согласно описанию iOS 13.6 beta 2, в прошивке устранены обнаруженные ранее проблемы и повышена стабильность. Apple не уточнила, появились ли в iOS 13.6 beta 2 какие-либо новые функции по сравнению с iOS 13.5.5 beta 1. Если мы обнаружим в сборке интересные нововведения, то сразу обновим эту новость.

iOS 13.6 станет одним из последних обновлений iOS 13 перед выходом iOS 14. Напомним, что презентация iOS 14 состоится 22 июня.

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