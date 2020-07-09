Релиз скоро.

Вслед за первой публичной бета-версией iOS 14 компания Apple выпустила Golden Master сборку iOS 13.6. Финальная тестируемая сборка iOS 13.6 первоначально стала доступна для зарегистрированных разработчиков. Участники программы тестирования смогут установить iOS 13.6 GM в течение суток.

Внезапно вышла iOS 13.6 GM — что нового

Согласно описанию iOS 13.6 GM, в прошивке устранены обнаруженные ранее проблемы и проведены работы по повышению стабильности. Никаких подробностей об исправленных ошибках в Apple не предоставили.

Выход GM-версии iOS 13.6 прямо указывает на скорый релиз финальной версии прошивки. Ожидается, что iOS 13.6 станет доступна всем пользователям iPhone на следующей неделе.

iOS 13.6 должна стать одной из последних версий iOS 13 перед выходом версии iOS 14.

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