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Внезапно вышла iOS 13.7 beta 1. Что нового

26 Авг, 2020

Внезапно вышла iOS 13.7 beta 1. Что нового

Неожиданный релиз.

Apple неожиданно выпустила первую бета-версию iOS 13.7 — очередного, уже седьмого по счету крупного обновления для iOS 13. Согласно описанию прошивки, в iOS 13.7 beta 1 исправлена функция «Уведомление о контакте» и устранены ошибки, обнаруженные в предыдущих версиях. Прямо сейчас iOS 13.7 beta 1 стала доступна для зарегистрированных разработчиков. Версия для участников программы тестирования будет запущена в течение суток.

Вышла iOS 13.7 beta 1. Что нового

  • Исправлена работа функции «Уведомление о контакте».
  • Устранены проблемы, которые были обнаружены в предыдущих версиях iOS 13.
  • Повышена стабильность работы на всех поддерживаемых устройствах.

Финальная версия iOS 13.7 будет выпущена в сентябре.

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1 Комментарий

  1. Александр:
    26.08.2020 в 22:17

    Да неужели ! Может жор АКБ исправили …. а то как то надоело от розетки до розетки после последнего обновления .

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