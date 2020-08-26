Внезапно вышла iOS 13.7 beta 1. Что нового

Неожиданный релиз.

Apple неожиданно выпустила первую бета-версию iOS 13.7 — очередного, уже седьмого по счету крупного обновления для iOS 13. Согласно описанию прошивки, в iOS 13.7 beta 1 исправлена функция «Уведомление о контакте» и устранены ошибки, обнаруженные в предыдущих версиях. Прямо сейчас iOS 13.7 beta 1 стала доступна для зарегистрированных разработчиков. Версия для участников программы тестирования будет запущена в течение суток.

Вышла iOS 13.7 beta 1. Что нового

Исправлена работа функции «Уведомление о контакте».

Устранены проблемы, которые были обнаружены в предыдущих версиях iOS 13.

Повышена стабильность работы на всех поддерживаемых устройствах.

Финальная версия iOS 13.7 будет выпущена в сентябре.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (4,75 из 5, оценили: 4)

из 5, оценили: