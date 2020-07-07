Внезапный флагман. В России вышел Xiaomi POCO F2 Pro

Очень мощный смартфон.

Компания Xiaomi объявила о старте российских продаж смартфона POCO F2 Pro. Смартфон в значительной мере отличается от предшествующей модели, в том числе ценовой категорией. В отличие от прошлых моделей линейки, POCO F2 Pro считается флагманским смартфоном.

Xiaomi POCO F2 Pro оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080×2400 пикселей. Дисплей имеет узкие рамки по всему периметру, в том числе верхнюю. Фронтальная камера встроена в верхнюю грань смартфона — она автоматически выдвигается, когда пользователь включает режим съемки селфи. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп. Оптический сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей смартфона.

За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 865. Его поддерживают 8 ГБ оперативной памяти новейшего стандарта LPDDR5 и 256 ГБ встроенной памяти типа UFS 3.1 с повышенной скоростью обмена. Производительную мощь аппарат дополняет система жидкостного охлаждения, способная снизить температуру в корпусе до 14°С при большой нагрузке.

Емкость аккумулятора смартфона составляет 4700 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки с мощностью 30 Вт.

Тыльная камера Xiaomi POCO F2 Pro состоит из четырех модулей: 64-мегапиксельного основного, 13-мегапиксельного широкоугольного, 5-мегапиксельного модуля для съемки макроснимков и 2-мегапиксельного датчика глубины.

Старт продаж Xiaomi POCO F2 Pro в России состоится 13 июля. Цена новинки — 49 990 рублей.

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