Внимание: 100 миллионов Android-смартфонов заразились китайским вирусом

Раскрыта большая схема.

Около 100 миллионов Android-смартфонов были заражены китайским трояном, который распространялся через официальный магазин приложений Google Play. По данным Forbes, вредоносные приложения шпионили за пользователями, передавая сведения о них на удаленный сервер.

Разработчик вируса, китайская компания QuVideo, опубликовала в Google Play несколько вредоносных приложений. Самое популярное из них, VivaVideo, было загружено пользователями более ста миллионов раз.

Специалисты компании VPNpro посоветовали пользователям удалить приложения этого разработчика. Кроме этого, они отметили, что неизвестным приложениям не стоит предоставлять доступ к файлам и функциям Android-устройств. Именно после получения такого доступа, вредоносные приложения начинают собирать данные о пользователях и пересылать их злоумышленникам.

Приложения компании QuVideo доступны в том числе и в App Store. Однако версии приложений для iPhone и iPad не представляют угрозы для пользователей. Приложения не имеют возможности сбора данных владельцев iOS-устройств из-за ограничений операционной системы.

Источник: VPNPro.

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