Внутри Млечного Пути найден Геракл — гигантская ископаемая галактика

Интересно.

В центральной части Млечного Пути, нашей родной галактики, ученые нашли останки некой старинной огромной галактики. Астрономы дали ей весьма поэтическое название Геракл.

Утверждается, что Млечный Путь поглотил ее порядка 10 000 000 000 лет назад.

Проанализировав данные, эксперт выяснили, что масса Геракла равнялась примерно 1/3 массы Млечного Пути.

Как ученым удалось доказать существование Геракла? Они изучили движение порядка полумиллиона звезд, проанализировали их химический состав. Кроме того, специалистам удалось рассмотреть звезды даже в центре галактики, которые ранее были скрыты за звездной пылью. Это стало возможным за счет использования ближнего инфракрасного диапазона.

На данный момент удалось найти лишь пару сотен звезд Геракла. У них иной химический состав и другая траектория движения, чем у звезд и небесных тел Млечного Пути. Учитывая, что Геракл расположен почти в сердце нашей галактики, можно сделать вывод, что поглощение произошло на ранних этапах формирования обоих формирований.

Источник: New York Post

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