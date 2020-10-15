Во Франции iPhone 12 будет продаваться с EarPods и Lightning

Это связано с законодательством Франции.

По данным регионального французского интернет-магазина Apple, каждый iPhone 12 будет продаваться с кабелем USB-C Lightning и наушниками EarPods. Это, вероятно, связано с законодательством Франции, которое требует, чтобы все смартфоны имели подобные комплекты для защиты детей до 14 лет. Закон предостерегает детей, поскольку неизвестно, как именно электромагнитные волны воздействуют на развивающийся мозг.

По запросу покупателя мобильного телефона оператор должен предоставить аксессуар, такой как комплект громкой связи или гарнитуру, подходящую для детей младше 14 лет.

Компания Apple призывает клиентов использовать имеющиеся адаптеры питания Apple и наушники или покупать эти аксессуары отдельно. Чтобы компенсировать стоимость, Apple снизила цену на свои наушники EarPods и кабель USB -C Lightning.

Теперь iPhone 12 поставляются в более тонкой коробке, и Apple утверждает, что таким образом выражает заботу об окружающей среде.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)