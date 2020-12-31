Во Вьетнаме выпускают новый Galaxy Z Fold 2 Limited Edition Collection

Выглядит интересно.

Согласно отчету SamMobile, в Samsung были удивлены успехом складного смартфона во Вьетнаме. Поэтому южнокорейский технологический гигант решил не только пополнить складские запасы для обеспечения спроса, но и сделать новую партию особенной для жителей этой страны.

Официальное название устройства – Galaxy Z Fold 2 Limited Edition Collection Spring 2021. Объективно устройство представляет собой обычную версию смартфон, но в его розничной коробке есть несколько приятных бонусов.

Покупатели получат карту привилегий Galaxy Z Elite, которая достанется только тем клиентам, которые оформили предварительные заказы. Эта карта действительна до 25 сентября 2021 года, и ее владельцы могу пользоваться разными преимуществами, например, получат скидки до 35 процентов на некоторые устройства Galaxy, а также 45 процентов на бытовую электронику, за исключением телевизоров 8K.

Также Galaxy Z Fold 2 Limited Edition будет поставляться с кожаным чехлом премиум-класса, расширенной гарантией Samsung Care + и в специальной коробке.

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