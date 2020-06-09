Во «ВКонтакте» появилась лучшая функция для тех, кого бесят голосовые сообщения

Крутое нововведение.

«ВКонтакте» позаботилась о пользователях, которые не любят прослушивать голосовые сообщения. В приложении соцсети для iPhone и Android-смартфонов появилась функция преобразования аудиосообщений в текстовый формат.

Перевод голосового сообщения в текстовый формат доступен по нажатии на кнопку «Аа», которая появляется на аудиосообщении. За выполнение перевода отвечает нейросеть, обученная специалистами «ВКонтакте». «Умный» алгоритм производит перевод аудиосообщения в текстовый формат с учетом сленга и сложных условий записи.

На момент запуска у функции есть одно ограничение. Преобразовать в текст можно только сообщения длительностью до 30 секунд.

До конца недели новая функция появится у всех пользователей мобильного приложения «ВКонтакте». В соцсети пообещали, что в будущем нововведение станет доступно и в веб-версии.

Источник: ВК.

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