Volocopter открыл предазаказ на воздушное такси

Сколько будет стоить такая “поездка”?

Немецкий авиационный стартап уже несколько лет работал над идеей воздушного такси. И вот наконец компания начала принимать заявки на предзаказы.

Уже сегодня можно забронировать 15 минут такого такси, стоить это будет 300 евро и 20 евро за каждую дополнительную минуту.

Сейчас доступно всего 1000 билетов, а запуск электрического самолёта планируется через 2-3 года.

В каком городе будет полет пока не известно. На данный момент компания проводила тестовые полёты в Сингапуре, Хельсинки, Дубае и Брузхале.

Кто знает, может через несколько лет, мы все пересядем на такое “такси”.

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