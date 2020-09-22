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Volocopter открыл предазаказ на воздушное такси

22 Сен, 2020

Volocopter открыл предазаказ на воздушное такси

Сколько будет стоить такая “поездка”?

Немецкий авиационный стартап уже несколько лет работал над идеей воздушного такси. И вот наконец компания начала принимать заявки на предзаказы.

Уже сегодня можно забронировать 15 минут такого такси, стоить это будет 300 евро и 20 евро за каждую дополнительную минуту.

Volocopter

Сейчас доступно всего 1000 билетов, а запуск электрического самолёта планируется через 2-3 года.

В каком городе будет полет пока не известно. На данный момент компания проводила тестовые полёты в Сингапуре, Хельсинки, Дубае и Брузхале.

Кто знает, может через несколько лет, мы все пересядем на такое “такси”.

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