Вот, что умеет камера iPhone 13 Pro — известный режиссер снял рекламу на смартфон

Потрясающе!

Мишэль Гондри, автор картины «Вечное сияние чистого разума» и сериала «Шучу», снял на Айфон 13 Про рекламу для Apple. Она весьма необычная, если не сказать странная. Режиссер посвятил ее обычным яицам. Их в видео фигурирует 12 штук.

Проще посмотреть, чем объяснять на словах.



Вывод: на Айфон 13 Про можно снимать видео на уровне профессионального. От кино не отличить! И это действительно большое достижение Apple.

Напомним, какие характеристики у камеры премиального айфона:

Три сенсора по 12 Мп;

Телевик с 3-кратным оптическим приближением;

приближением; Ширик с автофокусом и режимом макросъемки с расстояния 2 см;

с автофокусом и режимом макросъемки с расстояния 2 см; Фотографические стили;

В видео добавлена функция размытия заднего фона;

добавлена функция размытия заднего фона; В видео есть есть режим Киноэффект ;

; Диафрагма сенсоров: f/2.8 – у телевика; f/1.5 – у главной камеры; f/2.4 – у сверхширика.

Оптическая стабилизация со сдвигом матрицы.

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