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Вот, что умеет камера iPhone 13 Pro — известный режиссер снял рекламу на смартфон

19 Ноя, 2021

Вот, что умеет камера iPhone 13 Pro — известный режиссер снял рекламу на смартфон

Потрясающе!

Мишэль Гондри, автор картины «Вечное сияние чистого разума» и сериала «Шучу», снял на Айфон 13 Про рекламу для Apple. Она весьма необычная, если не сказать странная. Режиссер посвятил ее обычным яицам. Их в видео фигурирует 12 штук.

Проще посмотреть, чем объяснять на словах.

 
Вывод: на Айфон 13 Про можно снимать видео на уровне профессионального. От кино не отличить! И это действительно большое достижение Apple.

Напомним, какие характеристики у камеры премиального айфона:

  • Три сенсора по 12 Мп;
  • Телевик с 3-кратным оптическим приближением;
  • Ширик с автофокусом и режимом макросъемки с расстояния 2 см;
  • Фотографические стили;
  • В видео добавлена функция размытия заднего фона;
  • В видео есть есть режим Киноэффект;
  • Диафрагма сенсоров: f/2.8 – у телевика; f/1.5 – у главной камеры; f/2.4 – у сверхширика.
  • Оптическая стабилизация со сдвигом матрицы.

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