Вот, что умеет камера iPhone 13 Pro — известный режиссер снял рекламу на смартфон
Потрясающе!
Мишэль Гондри, автор картины «Вечное сияние чистого разума» и сериала «Шучу», снял на Айфон 13 Про рекламу для Apple. Она весьма необычная, если не сказать странная. Режиссер посвятил ее обычным яицам. Их в видео фигурирует 12 штук.
Проще посмотреть, чем объяснять на словах.
Вывод: на Айфон 13 Про можно снимать видео на уровне профессионального. От кино не отличить! И это действительно большое достижение Apple.
Напомним, какие характеристики у камеры премиального айфона:
- Три сенсора по 12 Мп;
- Телевик с 3-кратным оптическим приближением;
- Ширик с автофокусом и режимом макросъемки с расстояния 2 см;
- Фотографические стили;
- В видео добавлена функция размытия заднего фона;
- В видео есть есть режим Киноэффект;
- Диафрагма сенсоров: f/2.8 – у телевика; f/1.5 – у главной камеры; f/2.4 – у сверхширика.
- Оптическая стабилизация со сдвигом матрицы.
Полезно знать:
- iPhone 12 Pro vs iPhone 13 Pro: яблочная фотобитва
- iPhone 13 Pro: дата выхода, цена в России, характеристики, фото
- iPhone 13 Pro Max: цена, дата выхода, характеристики
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.