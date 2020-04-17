Вот и всё. iPhone 12 полностью рассекречен инсайдером

Самая большая утечка года.

Авторитетный инсайдер Макс Вайнбах, в прошлом году одним из первых раскрывших дизайн iPhone 11, «слил» окончательный дизайн новых смартфонов Apple из линейки iPhone 12. Как и в прошлом году, инсайдер передал информацию популярному YouTube-блогеру EverythingApplePro, который показал дизайн будущих смартфонов на своем канале.

Дизайн iPhone 12 стал известен благодаря утечке CAD-чертежей смартфонов от источника Вайнбаха, работающего с аксессуарами. По словам инсайдера, представленный на чертежах макет является на 70% завершенным, в частности, Apple утвердила форму корпуса. Дизайн лицевой поверхности не является на 100% утвержденным, подчеркнул инсайдер.

Свежая крупная утечка подтвердила, что Apple выполнит редизайн iPhone 12 в стиле iPad Pro последних двух поколений. Новые смартфоны Apple получат прямоугольные боковые грани и менее остро закругленные углы. За счет этого изменится форма устройства и, как отметил блогер EverythingApplePro, который показал 3D-модель на основе CAD-чертежей, тактильные ощущения от смартфона в руке также станут другими.

Толщина смартфонов из линейки iPhone 12 составит 7,39 мм. Платформа с камерами будет выступать из корпуса на 1,26 мм, что всего на 0,05 мм больше по сравнению с iPhone 11 Pro.

Главным изменением на лицевой поверхности iPhone 12 станет уменьшенная верхняя рамка. Apple не откажется полностью от «челки», только уменьшив ее примерно в два раза по сравнению с iPhone 11 Pro.

По крайней мере два новых смартфона из линейки iPhone 12 получат LiDAR — 3D-сенсор для измерения точного расстояния до объектов. Он позволит улучшить качество съемки в портретном режиме и расширить возможности по работе в дополненной реальности. Сенсор будет располагаться рядом с основной системой из трех камер.

Также CAD-чертежи подтвердили давнюю утечку о том, что по меньшей мере один из новых iPhone получит разъем Smart Connector для подключения аксессуаров. По словам инсайдера, вероятнее всего, разъем появится только в самом крупногабаритном новом смартфоне Apple 6,7-дюймовом iPhone 12 Pro Max.

Источник: YouTube.

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