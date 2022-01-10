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Вот, как будет выглядеть iPhone 14 Pro без челки и с новой селфи-камерой

10 Янв, 2022

Вот, как будет выглядеть iPhone 14 Pro без челки и с новой селфи-камерой

Смотрим.

Айфон 14 Про и Айфон 14 Про Макс будут лишены огромной челки, которая со всеми владельцами айфоном, начиная с Айфон Х. Как будут выглядеть новые дорогие айфоны? Вот так, как ниже.

Модуль Face ID спрячут за дисплеем. Видимой останется селфи-камера.

Техническое исполнение такое:

Очевидно, что Apple наконец-то использует совершенно новый датчик для фронталки.

Угол обзора у нее окажется шире.

А вот на подэкранный Touch ID рассчитывать не следует, пишет портал PhoneArena. Будет ли он в кнопке? Хочется верить.

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