Вот, как будет выглядеть iPhone 14 Pro без челки и с новой селфи-камерой

Смотрим.

Айфон 14 Про и Айфон 14 Про Макс будут лишены огромной челки, которая со всеми владельцами айфоном, начиная с Айфон Х. Как будут выглядеть новые дорогие айфоны? Вот так, как ниже.

Модуль Face ID спрячут за дисплеем. Видимой останется селфи-камера.

Mocked up what a potential iPhone 14 Pro with a pill-shaped cutout might look like. pic.twitter.com/E3C1Bygd45

Техническое исполнение такое:

you just know the status bar is gonna look like this pic.twitter.com/n1QRTRyXqh

— 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) January 3, 2022