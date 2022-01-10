Вот, как будет выглядеть iPhone 14 Pro без челки и с новой селфи-камерой
Смотрим.
Айфон 14 Про и Айфон 14 Про Макс будут лишены огромной челки, которая со всеми владельцами айфоном, начиная с Айфон Х. Как будут выглядеть новые дорогие айфоны? Вот так, как ниже.
Модуль Face ID спрячут за дисплеем. Видимой останется селфи-камера.
Mocked up what a potential iPhone 14 Pro with a pill-shaped cutout might look like. pic.twitter.com/E3C1Bygd45
— Jeff Grossman (@Jeffrey903) January 9, 2022
Техническое исполнение такое:
you just know the status bar is gonna look like this pic.twitter.com/n1QRTRyXqh
— 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) January 3, 2022
Очевидно, что Apple наконец-то использует совершенно новый датчик для фронталки.
Угол обзора у нее окажется шире.
А вот на подэкранный Touch ID рассчитывать не следует, пишет портал PhoneArena. Будет ли он в кнопке? Хочется верить.
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