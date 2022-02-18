Вот, как будет выглядеть Motorola Frontier — первый смартфон с камерой на 194 Мп

Посмотрим.

Знаменитый сетевой аналитик Эван Бласс показал изображения топового Motorola Frontier. Эта модель будет первой в истории с камерой, оснащенной главным датчиком на 194 Мп (а не 200 Мп, как предполагалось ранее). Это сенсор формата 1/1.15 дюйма с OIS.

Господин Бласс ошибается крайне редко, так что с 99% долей вероятности именно так и будет выглядеть камерофон.

Что касается двух других датчиком, то это 50-мегапиксельный ширик и 12-мегапиксельный телевик. Информации о зуме пока нет.

Motorola Frontier оснастят улучшенной версией топового чипсета Snapdragon 8 Gen 1. Вероятно, его назовут 8 Gen 1 Plus. Экран тут 144-герцовый 6,7-дюймовый. Используется pOLED-матрица.

Также новинка получит сверхбыструю зарядку аккумулятор на 125 Вт + беспроводную на 50 Вт. Емкость батареи не слишком высокая: 4500 мА*ч.

Когда? В июле.

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