Вот, как будет выглядеть Motorola Frontier — первый смартфон с камерой на 194 Мп
Посмотрим.
Знаменитый сетевой аналитик Эван Бласс показал изображения топового Motorola Frontier. Эта модель будет первой в истории с камерой, оснащенной главным датчиком на 194 Мп (а не 200 Мп, как предполагалось ранее). Это сенсор формата 1/1.15 дюйма с OIS.
Господин Бласс ошибается крайне редко, так что с 99% долей вероятности именно так и будет выглядеть камерофон.
Что касается двух других датчиком, то это 50-мегапиксельный ширик и 12-мегапиксельный телевик. Информации о зуме пока нет.
Motorola Frontier оснастят улучшенной версией топового чипсета Snapdragon 8 Gen 1. Вероятно, его назовут 8 Gen 1 Plus. Экран тут 144-герцовый 6,7-дюймовый. Используется pOLED-матрица.
Также новинка получит сверхбыструю зарядку аккумулятор на 125 Вт + беспроводную на 50 Вт. Емкость батареи не слишком высокая: 4500 мА*ч.
Когда? В июле.
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