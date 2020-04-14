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Вот как должен выглядеть iPhone 12. Привыкаем

14 Апр, 2020

Вот как должен выглядеть iPhone 12. Привыкаем

На это указывает слишком много доказательств.

Большая утечка от источников издания Bloomberg окончательно подтвердила: iPhone 12 получит новый дизайн и уменьшенную верхнюю рамку. Внешний вид следующих флагманских смартфонов Apple фактически стал известным, что позволяет уже сейчас посмотреть на их наиболее вероятный дизайн. И уже сейчас начать привыкать к нему.

Вот как должен выглядеть iPhone 12. Привыкаем

Как мы писали ранее, в Bloomberg подтвердили, что Apple впервые за долгие годы сильно обновит дизайн iPhone. Используемые еще с iPhone 6 закругленные грани заменят прямоугольные грани, как у iPad Pro последних поколений. Некоторые инсайдеры называют исполнение граней в стиле iPhone 4 и iPhone 5, что в принципе тоже верно.

Помимо этого, в Bloomberg выяснили, что Apple не откажется от широкой верхней рамки в iPhone 12. «Челка» останется в смартфонах, но будет укорочена примерно вдвое. Таким образом, дизайн лицевой поверхности тоже будет обновлен, пусть и не станет совсем значительно отличаться от предшествующих моделей, так как эта самая «монобровь» все же останется.

Интереснее всего, что публикация Bloomberg, одного из самых авторитетных изданий в том, что касается утечек о новых iPhone, подтвердила слова инсайдера @choco_bit. Ранее он первым опубликовал схематическое изображение iPhone 12 с уменьшенной верхней рамкой дисплея. Изображение было обнаружено им в файлах прошивки iOS 14, которая попала в интернет и послужила поводом для многочисленных утечек.

Добавим к этому уже давний прогноз именитого аналитика Мин-Чи Куо, который еще в конце прошлого года заявил о редизайне iPhone 12 в стиле iPhone 4. В итоге получаем, что, несмотря на отсутствие CAD-чертежей или утечек с производства, мы фактически знаем, как будет выглядеть следующий айфон.

И к такому виду уже нужно привыкать.

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