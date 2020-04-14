Вот как должен выглядеть iPhone 12. Привыкаем

На это указывает слишком много доказательств.

Большая утечка от источников издания Bloomberg окончательно подтвердила: iPhone 12 получит новый дизайн и уменьшенную верхнюю рамку. Внешний вид следующих флагманских смартфонов Apple фактически стал известным, что позволяет уже сейчас посмотреть на их наиболее вероятный дизайн. И уже сейчас начать привыкать к нему.

Как мы писали ранее, в Bloomberg подтвердили, что Apple впервые за долгие годы сильно обновит дизайн iPhone. Используемые еще с iPhone 6 закругленные грани заменят прямоугольные грани, как у iPad Pro последних поколений. Некоторые инсайдеры называют исполнение граней в стиле iPhone 4 и iPhone 5, что в принципе тоже верно.

Помимо этого, в Bloomberg выяснили, что Apple не откажется от широкой верхней рамки в iPhone 12. «Челка» останется в смартфонах, но будет укорочена примерно вдвое. Таким образом, дизайн лицевой поверхности тоже будет обновлен, пусть и не станет совсем значительно отличаться от предшествующих моделей, так как эта самая «монобровь» все же останется.

Интереснее всего, что публикация Bloomberg, одного из самых авторитетных изданий в том, что касается утечек о новых iPhone, подтвердила слова инсайдера @choco_bit. Ранее он первым опубликовал схематическое изображение iPhone 12 с уменьшенной верхней рамкой дисплея. Изображение было обнаружено им в файлах прошивки iOS 14, которая попала в интернет и послужила поводом для многочисленных утечек.

Добавим к этому уже давний прогноз именитого аналитика Мин-Чи Куо, который еще в конце прошлого года заявил о редизайне iPhone 12 в стиле iPhone 4. В итоге получаем, что, несмотря на отсутствие CAD-чертежей или утечек с производства, мы фактически знаем, как будет выглядеть следующий айфон.

И к такому виду уже нужно привыкать.

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