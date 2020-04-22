Вот как может выглядеть iPhone 12 с «мини-челкой». Ну как вам?

Выглядит классно!

Дизайнер Роберт Халлон создал качественные рендеры iPhone 12 на основе большой утечки о новом смартфоне Apple, произошедшей на прошлой неделе. Основываясь на достоверной информации, он изобразил iPhone 12 с прямоугольными гранями в стиле iPad Pro и укороченной верхней рамкой дисплея.

В основу концепта дизайнер положил утечки от инсайдеров Макса Вайнбаха и Джона Проссера. На прошлой неделе они рассказали подробности об iPhone 12, подтвердив их изображениями CAD-чертежей новых смартфонов Apple, утекшими с производства.

Представленный на рендерах смартфонах полностью соответствует утечкам. Он имеет обновленную по сравнению с iPhone 11 Pro форму корпуса с более остро закругленными углами и прямоугольными гранями в стиле iPad Pro последних поколенй. У смартфона укороченная по бокам верхняя рамка дисплея и обновленная площадка с камерами, на которой помимо трех основных камер присутствует сканер LiDAR.

За последние несколько недель сразу несколько источников подтвердили именно такой дизайн iPhone 12. Отметим, что первым о подобных изменениях сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо еще в конце прошлого года.

Источник: SvetApple.

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