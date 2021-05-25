Вот, как может выглядеть iPhone SE 3

Ждать будем до 2023 года.

Инсайдер под ником Apple Lab продемонстрировал то, как может выглядеть новый недорогой айфон. Речь идет о будущем iPhone SE, который, по слухам, представят только в 2023 году. iPhone SE 3, как писал господин Минг-Чи Куо, станет первым iPhone SE без кнопки Home. Он станет полноценным современным айфоном с безрамочным дизайном.

Стильно. Интересно. А камера почему-то одинарная. Зато наверняка очень хорошая.

iPhone SE 3 внешне напомнит iPhone 12, только с другим модулем тыльной камеры. Будут веселые расцветки, а не только серая. Красная SE-шка наш фаворит. Но будет и салатовая, и небесно-голубая и даже розовая. Класс. Дождаться бы.

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