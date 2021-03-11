Вот как на самом деле звучит Марс

Инопланетный ветер.

Новый ровер NASA – Perseverance – продолжает радовать. Мы уже показывали, какие изумительные фото он присылает.

Изображениями дело не ограничивается. Perseverance начал отправлять c Марса звуки. Теперь можно слышать, что происходит вокруг марсохода.

К сожалению, голосов марсиан нет. Зато есть ветер – почти как на Земле. Только в миллионах километрах от нас.



Звук приглушен. Не все оборудование Perseverance развернуто полностью. Запись сделана микрофоном SuperCam в походном положении.

В будущем качество аудио повысится. А пока – это лучший привет с Марса на сегодняшний день.

Источник: bgr.com

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