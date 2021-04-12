Вот как реально будет выглядеть Xiaomi Mi Mix 4
Рендеры от надежного инсайдера.
У информатора Ice Universe хорошая репутация. Посмотрим, как она ему поможет с Xiaomi Mi Mix 4.
Новинку готовят к выпуску в 2021 году. Но как устройство будет выглядеть? Ice Universe опубликовал качественные изображения.
Судя по рендерам – гаджет порадует отсутствием вырезов. Куда Xiaomi спрячет фронтальный объектив? Сделает выезжающим?
Ice Universe утверждает, что нет. Инсайдер уверен на 100% – камера подэкранная. В это легко верится. Иначе Mi Mix 4 не кажется интересным.
Также Ice Universe намекнул на изогнутый дисплей. Насколько утечки точны – узнаем в ближайшие месяцы.
Источник: @UniverseIce
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