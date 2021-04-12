Вот как реально будет выглядеть Xiaomi Mi Mix 4

Рендеры от надежного инсайдера.

У информатора Ice Universe хорошая репутация. Посмотрим, как она ему поможет с Xiaomi Mi Mix 4.

Новинку готовят к выпуску в 2021 году. Но как устройство будет выглядеть? Ice Universe опубликовал качественные изображения.

Судя по рендерам – гаджет порадует отсутствием вырезов. Куда Xiaomi спрячет фронтальный объектив? Сделает выезжающим?

Ice Universe утверждает, что нет. Инсайдер уверен на 100% – камера подэкранная. В это легко верится. Иначе Mi Mix 4 не кажется интересным.

Также Ice Universe намекнул на изогнутый дисплей. Насколько утечки точны – узнаем в ближайшие месяцы.

Источник: @UniverseIce

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