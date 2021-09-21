Вот, как снимает iPhone 13 Pro — примеры фото
И iPhone 13 Pro Max.
Журналист портала CNET Патрик Холланд показал, как снимают iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Он опубликовал множество снимков, сделанных на новенькие премиальные айфоны. Автор сделал более 50 кадров. С примерами Вы можете ознакомиться ниже.
Мы отобрали самое интересное.
По словам господина Холланда, Apple выпустила замечательные камерофоны. Проведена огромная работа как над оптикой, так и над ПО. Несмотря на опасения, в условиях слабого освещения даже зум работает вполне сносно. Лучше, чем раньше!
Все фото доступны по ссылке.
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