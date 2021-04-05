Вот, как снимает Xiaomi Mi 11 Ultra ночью — изумительно!

Правда очень круто.

Глава Xiaomi показал, на что способен ее суперфлагман Xiaomi Mi 11 Ultra при ночной съемке. Титул лучшего камерофона на планете по версии DxOMark он носит не просто так. Снимки и правда впечатляют.

Судите сами.

Напомним, что гаджет оснащен камерой с режимом «Ночной совы» (Night owl). Это значит, что устройство делает сразу восемь фото, затем AI корректирует их, избавляют от лишних шумов, выдавая одну идеальное изображение. Максимально ярко и детализированное.

Стоимость девайса в РФ (официальная) пока не называется, но девайс уже можно заказать в Россию.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)