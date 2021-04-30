Вот как выглядит HarmonyOS 2.0 – замена Android от Huawei

Работает плавно.

Сообщается, что Huawei приступила к тестированию своей фирменной ОС. Платформа называется HarmonyOS 2.0 и многими считается альтернативой Android.

HarmonyOS 2.0 уже доступна бета-тестерам. Версия для всех появится в течение месяца. По слухам – в конце мая.

Опубликовано видео, позволяющее оценить HarmonyOS 2.0 лично. Система запущена на Huawei Mate X2.

Что радует – плавные анимации и обновленный пользовательский интерфейс. Выглядит новинка приятно.



HarmonyOS 2.0 поддерживает следующие устройства:

Mate X2

Mate40

Mate40E

Mate 40 Pro

Mate 40 Pro +

Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Smart Screen S

Huawei Smart Screen S Pro

P40

P40 Pro

P40 Pro +

Mate 30. 4G

Mate 30 Pro 4G

Mate 30 5G

Mate 30 Pro 5G

Mate 30 RS Porsche Design

Mate 30E Pro 5G

MatePad Pro

MatePad Pro 5G

Весит апдейт от 2,87 ГБ до 6,20 ГБ (в зависимости от гаджета).

Источник: sparrowsnews.com

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