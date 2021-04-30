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Вот как выглядит HarmonyOS 2.0 – замена Android от Huawei

30 Апр, 2021

Вот как выглядит HarmonyOS 2.0 – замена Android от Huawei

Работает плавно.

Сообщается, что Huawei приступила к тестированию своей фирменной ОС. Платформа называется HarmonyOS 2.0 и многими считается альтернативой Android.

HarmonyOS 2.0 уже доступна бета-тестерам. Версия для всех появится в течение месяца. По слухам – в конце мая.

HarmonyOS 2.0

Опубликовано видео, позволяющее оценить HarmonyOS 2.0 лично. Система запущена на Huawei Mate X2.

Что радует – плавные анимации и обновленный пользовательский интерфейс. Выглядит новинка приятно.

 
HarmonyOS 2.0 поддерживает следующие устройства:

  • Mate X2
  • Mate40
  • Mate40E
  • Mate 40 Pro
  • Mate 40 Pro +
  • Mate 40 RS Porsche Design
  • Huawei Smart Screen S
  • Huawei Smart Screen S Pro
  • P40
  • P40 Pro
  • P40 Pro +
  • Mate 30. 4G
  • Mate 30 Pro 4G
  • Mate 30 5G
  • Mate 30 Pro 5G
  • Mate 30 RS Porsche Design
  • Mate 30E Pro 5G
  • MatePad Pro
  • MatePad Pro 5G

Весит апдейт от 2,87 ГБ до 6,20 ГБ (в зависимости от гаджета).

Источник: sparrowsnews.com

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