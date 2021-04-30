Вот как выглядит HarmonyOS 2.0 – замена Android от Huawei
Работает плавно.
Сообщается, что Huawei приступила к тестированию своей фирменной ОС. Платформа называется HarmonyOS 2.0 и многими считается альтернативой Android.
HarmonyOS 2.0 уже доступна бета-тестерам. Версия для всех появится в течение месяца. По слухам – в конце мая.
Опубликовано видео, позволяющее оценить HarmonyOS 2.0 лично. Система запущена на Huawei Mate X2.
Что радует – плавные анимации и обновленный пользовательский интерфейс. Выглядит новинка приятно.
HarmonyOS 2.0 поддерживает следующие устройства:
- Mate X2
- Mate40
- Mate40E
- Mate 40 Pro
- Mate 40 Pro +
- Mate 40 RS Porsche Design
- Huawei Smart Screen S
- Huawei Smart Screen S Pro
- P40
- P40 Pro
- P40 Pro +
- Mate 30. 4G
- Mate 30 Pro 4G
- Mate 30 5G
- Mate 30 Pro 5G
- Mate 30 RS Porsche Design
- Mate 30E Pro 5G
- MatePad Pro
- MatePad Pro 5G
Весит апдейт от 2,87 ГБ до 6,20 ГБ (в зависимости от гаджета).
Источник: sparrowsnews.com
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