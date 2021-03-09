Вот, как выглядит iPhone 13 — без челки, с селфи-камерой сверху посередине
Слишком обычно…
Минг-Чи Куо (Ming Chi Kuo), знаменитый сетевой аналитик, редко ошибающийся в своих прогнозах, ранее заявил, что уже в этом году Apple выпустит Айфон без челки. Вероятно, что речь идет о двух моделях, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.
Как они будут выглядеть? Совершенно обычно. Как большинство других смартфонов. А именно вот так:
Селфи-камеру разместят посередине экрана сверху. А модули Face ID и Touch ID (ура) сделают подэкранными.
Нравится такой дизайн? Мне не очень.
Линейку iPhone 13 мы увидим в сентябре.
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