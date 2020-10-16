Вот как выглядит новая упаковка iPhone 11, в которой нет адаптера питания и наушников

«Урезанный» вариант.

Мы знаем, что в упаковке со смартфонами серии iPhone 12 не будет проводных наушников, а также адаптера питания, лишь провод. Увы, но все новые партии девайсов из модельного ряда iPhone 11 также будут лишены всего этого привычного до сих пор добра.

Инсайдер под ником @duanrui1205 показал в своем твиттере, как выглядит новая розничная упаковка iPhone 11.

iPhone 11 brand new packaging. pic.twitter.com/Rv9UWo8Evp — DuanRui (@duanrui1205) October 15, 2020

Внутри — сам смартфон, бумаги и кабель.

Коробка куда меньше по размерам и тоньше. В Apple утверждают, что это хорошо. Аргументация — защита природы (обновленный вариант упаковки изготовлен из переработанного древесного волокна, деревья выращивает сама Apple), удешевление производства.

Но мы то знаем, что ничего хорошего в этом нет — адаптер и наушники лишними не бывают.

Источник: Twitter

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