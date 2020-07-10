Вот как выглядит упаковка «нового поколения» для iPhone 12. Зарядка и наушники в прошлом

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Инсайдер Макс Вайнбах раскрыл детали конструкции упаковки для новых смартфонов из линейки iPhone 12. Согласно обнародованному рендеру, упаковка для iPhone станет значительно тоньше за счет изменения конструкции и сокращения комплектации.

Вайнбах поделился эксклюзивной информацией об упаковке iPhone 12 с известным YouTube-блогером EverythingApplePro, который показал качественные рендеры обновленной коробки на своем канале. Согласно показанным рендерам, упаковка для iPhone 12 станет более узкой. Это произойдет благодаря исключению из комплектации новых смартфонов Apple зарядного адаптера и проводных наушников.

На рендерах показано, что в комплект со смартфонами из линейки iPhone 12 будут только кабель Lightning/USB-C и документация. По словам аналитиков, Apple сократит комплектацию новых iPhone для уменьшения их себестоимости.

Ранее Apple провела необычный опрос среди владельцев iPhone. Компания спросила у пользователей, как они поступили с зарядными адаптерами от старых iPhone. Опрос был проведен на фоне многочисленных утечек о планах Apple по выпуску новых iPhone без традиционного зарядного адаптера.

Источник: YouTube.

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