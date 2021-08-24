Вот, как выглядят iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max — классное видео

Все айфоны разом.

Дизайнер ConceptsiPhone опубликовал видео с демонстрацией концептов всех четырех следующих айфонов. Речь и о тринадцатой серии.

Ролик качественный, модельки смартфонов симпатичные.



Тут и iPhone 13 с 6,1-дюймовым дисплеем, и крошечный iPhone 13 mini, и премиальный iPhone 13 Pro, который получит крутой дисплей с адаптивной частотой обновления, а также флагманская лопата iPhone 13 Pro Max.

Четверку представят 13 или 14 июня. Главные нововведения уже известны: лучше камеры, больше батареи, реверсивная зарядка, LTPO-экраны у iPhone 13 Pro/13 Pro Max.

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