Вот какие айфоны ждем. Раскрыты названия всех iPhone 12

Без сюрпризов.

Известный инсайдер Fudge раскрыл названия новых смартфонов из линейки iPhone 12. Согласно информации его источников, Apple выпустит четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Инсайдер уточнил, что iPhone 12 присвоен внутренний модельный номер iPhone13,1, iPhone 12 Max — iPhone 13,2, iPhone 12 Pro — iPhone13,3, iPhone 12 Pro Max — iPhone 13,4. Таким образом смартфоны будут называться в коде прошивок Apple, как и предыдущие модели.

Свежая утечка подтвердила, что Apple назовет новые модели iPhone по аналогии с предшествующими. При этом, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max дополнит модель с новым для смартфонов Apple названием iPhone 12 Max.

iPhone 12 и iPhone 12 Max будут дешевле iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, но окажутся лишены некоторых возможностей. Сообщается, что более доступные модели не получат тройную камеру, поддержку скоростного подключения к сетям 5G и повышенную частоту обновления экрана.

Источник: Twitter.

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