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Вот какие айфоны ждем. Раскрыты названия всех iPhone 12

7 Июн, 2020

Вот какие айфоны ждем. Раскрыты названия всех iPhone 12

Без сюрпризов.

Известный инсайдер Fudge раскрыл названия новых смартфонов из линейки iPhone 12. Согласно информации его источников, Apple выпустит четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Вот какие айфоны ждем. Раскрыты названия всех iPhone 12

Инсайдер уточнил, что iPhone 12 присвоен внутренний модельный номер iPhone13,1, iPhone 12 Max — iPhone 13,2, iPhone 12 Pro — iPhone13,3, iPhone 12 Pro Max — iPhone 13,4. Таким образом смартфоны будут называться в коде прошивок Apple, как и предыдущие модели.

Свежая утечка подтвердила, что Apple назовет новые модели iPhone по аналогии с предшествующими. При этом, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max дополнит модель с новым для смартфонов Apple названием iPhone 12 Max.

iPhone 12 и iPhone 12 Max будут дешевле iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, но окажутся лишены некоторых возможностей. Сообщается, что более доступные модели не получат тройную камеру, поддержку скоростного подключения к сетям 5G и повышенную частоту обновления экрана.

Источник: Twitter.

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