Вот каким будет новый iPad 2021 — новая диагональ, меньший вес и тонкий корпус

Инсайдеры делятся прогнозами.

Несколько месяцев назад в Apple показали новую и обновленную линейку планшетов iPad, восьмого поколения, включая новый iPad Air. Но какими будут следующие версии планшетов? Сотрудникам информационного портала gizmochina удалось кое-что узнать по этому поводу.

Если верить одному из последних отчетов, то в следующем году базовая версия iPad претерпит несколько важных изменений. Инсайдеры утверждают, что новая модель девятого поколения будет комплектоваться уже 10,5-дюймовым дисплеем.



В качестве процессора планируется использовать чипсет Apple A13, и здесь каких-либо откровений нет. Что касается дизайна, то кардинальных изменений ждать не стоит, но есть слух, что Apple сделают его немного тоньше.

Скорее всего, Apple задействуют 64 ГБ памяти вместо 32 ГБ. Еще одной хорошей новостью является его стартовая цена. Вполне возможно, что на релизе планшет будет продаваться за 299 долларов. Ждем подробностей от самих Apple!

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