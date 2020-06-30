Вот каким компактным будет самый дешевый iPhone 12

Меньше iPhone SE!

Авторы YouTube-канала iupdate показали на видео актуальные макеты новых смартфонов из линейки iPhone 12 в обновленном дизайне. Они сравнили макет компактного 5,4-дюймового iPhone 12 и 4,7-дюймовый iPhone SE 2-го поколения. Как оказалось, новый iPhone 12 будет более компактным по сравнению с 4,7-дюймовыми смартфонами Apple.

Инсайдеры подчеркнули, что к ним попали актуальные макеты iPhone 12, близкие к финальным версиям. Все новые смартфоны Apple имеют обновленную форму корпуса с прямоугольными гранями в стиле iPad Pro последних двух поколений.

По словам обозревателей, изменение формы корпуса сильно отличает iPhone 12 от предыдущих моделей iPhone. Кроме этого, значительным образом меняются тактильные ощущения от использования iPhone с новой формой корпуса.

Сравнение макета 5,4-дюймового iPhone 12 с 4,7-дюймовым iPhone SE 2-го поколения показало, что новый смартфон Apple станет более компактным. При этом, большой дисплей смартфона с узкими рамками позволит комфортно просматривать любые типы контента.

Ранее стало известно, что Apple может выпустить версию iPhone 12 без 5G по уменьшенной цене.

Источник: YouTube.

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